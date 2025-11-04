Alpinisti Farronato e Caputo deceduti in Nepal: il cordoglio del Presidente del Consiglio regionale Veneto

“Fino all’ultimo ho sperato in un esito diverso: purtroppo la preoccupazione e l’angoscia hanno trovato il finale più tragico. Il decesso di Stefano Farronato e Alessandro Caputo è stato confermato questa mattina dalle autorità locali ed è una notizia che non avremmo mai voluto ricevere”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Stefano Farronato e Alessandro Caputo: i due alpinisti italiani erano dispersi da venerdì scorso sul Panbari, nel Nepal occidentale, e sono stati erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m) mentre tentavano la scalata alla vetta. Il bassanese Stefano Farronato, 51 anni, era uno scalatore di grande esperienza, aveva compiuto 18 spedizioni estreme in luoghi remoti del pianeta e molte escursioni alpinistiche in Ecuador, India e Cina. “Ai familiari e agli amici di Stefano Farronato, oltre a quelli di Alessandro Caputo, vanno le mie più sincere condoglianze”, ha concluso il Presidente.