CRONACA
4 Novembre 2025 - 9.41

Alpinisti Farronato e Caputo deceduti in Nepal: il cordoglio del Presidente del Consiglio regionale Veneto

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

“Fino all’ultimo ho sperato in un esito diverso: purtroppo la preoccupazione e l’angoscia hanno trovato il finale più tragico. Il decesso di Stefano Farronato e Alessandro Caputo è stato confermato questa mattina dalle autorità locali ed è una notizia che non avremmo mai voluto ricevere”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Stefano Farronato e Alessandro Caputo: i due alpinisti italiani erano dispersi da venerdì scorso sul Panbari, nel Nepal occidentale, e sono stati erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m) mentre tentavano la scalata alla vetta. Il bassanese Stefano Farronato, 51 anni, era uno scalatore di grande esperienza, aveva compiuto 18 spedizioni estreme in luoghi remoti del pianeta e molte escursioni alpinistiche in Ecuador, India e Cina. “Ai familiari e agli amici di Stefano Farronato, oltre a quelli di Alessandro Caputo, vanno le mie più sincere condoglianze”, ha concluso il Presidente. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Alpinisti Farronato e Caputo deceduti in Nepal: il cordoglio del Presidente del Consiglio regionale Veneto | TViWeb Alpinisti Farronato e Caputo deceduti in Nepal: il cordoglio del Presidente del Consiglio regionale Veneto | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy