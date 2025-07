Piazza IV Novembre di Quinto Vicentino rinasce grazie ai fondi europei

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nuova vita per piazza IV Novembre di Quinto Vicentino, uno spazio di grande valore storico, paesaggistico e culturale. La sua riqualificazione è stata resa possibile grazie al cofinanziamento del Fondo europeo PR Veneto FESR 2021-2027, nell’ambito della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Vicenza (AU).

Il Comune di Vicenza, capofila dell’AU, rappresenta anche i Comuni di Altavilla Vicentina, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Longare, Sovizzo e Torri di Quartesolo, agendo per conto della Regione del Veneto e della Commissione Europea.

L’inaugurazione della nuova piazza è in programma per sabato 12 luglio alle ore 9.30, con la partecipazione delle autorità locali.

«Questo primo progetto portato a termine nell’ambito della SISUS 21-27 è particolarmente significativo – dichiara Sara Baldinato, assessore alla Progettazione Europea del Comune di Vicenza – perché integra diversi elementi: riqualificazione urbana, mobilità sostenibile, cultura, aggregazione e identità. Ancora una volta, la collaborazione tra le Amministrazioni dell’Area Urbana di Vicenza si dimostra strategica e produce risultati concreti per la cittadinanza».

Anche il sindaco di Quinto Vicentino, Stefano Ferrarini, sottolinea l’importanza dell’opera: «Oltre alla soddisfazione per la conclusione dei lavori che interessano il cuore del nostro paese, è fondamentale evidenziare il percorso partecipativo che ha coinvolto direttamente i cittadini in più fasi. Ora Quinto Vicentino dispone non solo di uno spazio rigenerato, ma di una vera e propria agorà moderna, con percorsi ciclabili e pedonali, una stazione di ricarica per e-bike, panchine ombreggiate, nuovi arredi urbani, illuminazione pubblica rinnovata e una maggiore superficie verde».

Si tratta del primo progetto concluso della SISUS 21-27 (intervento OS 51 – Rigenerazione urbana), con un budget complessivo di 1.300.000 euro. Di questi, 885.982,02 euro provengono dal Fondo europeo e 414.017,98 euro dal cofinanziamento del Comune di Quinto Vicentino.

L’intervento si concentra sulla rigenerazione della centralissima piazza IV Novembre, valorizzando il contesto circostante: Villa Thiene, sito UNESCO e sede municipale, e l’edificio vincolato Bonin-Longare, ex scuola oggi sede di biblioteca, ambulatori medici e sale polifunzionali. Quest’ultimo è stato oggetto di precedenti finanziamenti europei e nazionali (POR FESR 2014-2020 – azione 411, PR Veneto 2021-2027 – azione 242, GSE “Conto Termico” e MIT DL 50/2022).

L’intera operazione si inserisce perfettamente negli obiettivi di valorizzazione del patrimonio locale, promozione culturale e sviluppo sostenibile. L’area della piazza, prima caratterizzata da degrado urbanistico e mancanza di spazi e attrezzature, è stata trasformata in un luogo accessibile, moderno e attrattivo.

Il progetto si ispira ai valori della New European Bauhaus, che mira a unire estetica, sostenibilità e inclusione. L’obiettivo è andare oltre la funzionalità, creando spazi pubblici che favoriscano una rigenerazione culturale, sociale e ambientale, in dialogo con il territorio e la comunità.

In quest’ottica, la nuova piazza contribuirà a rafforzare l’identità locale e a valorizzare ulteriormente il Municipio di Quinto Vicentino, esaltandone i volumi architettonici e il contesto paesaggistico.

La SISUS dell’Area Urbana di Vicenza è il risultato di un processo di co-progettazione e negoziazione tra Regione del Veneto e i Comuni coinvolti. Si tratta di un documento strategico che prevede 27 proposte progettuali, potenzialmente co-finanziabili dal PR Veneto FESR 2021-2027.

Gli interventi previsti spaziano dalla digitalizzazione al potenziamento del trasporto pubblico e delle piste ciclabili, passando per la rigenerazione urbana, lo sviluppo di infrastrutture verdi e dell’edilizia sociale, con il supporto del PR Veneto FSE+ 2021-2027. È inoltre previsto il sostegno alle PMI per iniziative integrate nei settori cultura, turismo, commercio e sociale. La dotazione finanziaria complessiva del contributo SISUS ammonta a 16.950.819,42 euro.

Per maggiori informazioni:

Strategia SISUS Area Urbana di Vicenza – Comune di Vicenza