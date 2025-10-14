Piantedosi: “Casa satura di gas, 5 bombole nelle varie stanze e innesco volontario” – Chi erano le 3 vittime

“Sembrerebbe che la causa di quello che è successo sia stato determinato dalla saturazione del gas volutamente posto in essere dalla donna che era nella casa e poi dall’innesco da lei fatto volontariamente. C’erano delle molotov ma non so se siano state usate e quanto abbiano concorso alla deflagrazione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in un punto stampa dopo la visita al comando generale del Carabinieri a Roma.I vigili del fuoco hanno recuperato 5 bombole che erano state collocate in più stanze della casa e ora si trovano accatastate sul cortile. La casa era satura di gas fatto uscire, si presume, da più bombole vista la potente deflagrazione che ha fatto crollare lo stabile.

CHI ERANO LE 3 VITTIME

Appartenevano al Nucleo Radiomobile di Padova e alla Squadra operativa supporto del Battaglione mobile di Mestre (Venezia) i tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare a Castel D’Azzano (Verona).

Il Brigadiere Capo Qualifica Scelta Valerio Daprà era nato a Brescia 56 anni fa, aveva una compagna e un figlio di 26 anni. Si era arruolato nel 1988 ed apparteneva al Radiomobile di Padova, assieme al Carabiniere Scelto Davide Bernardello, di 36 anni, celibe, nato a Camposampiero (Padova) e arruolato nel 2014. Il Luogotenente Marco Piffari, 56enne, viveva in provincia di Padova. Era il comandante della Squadra Operativa Supporto del Battaglione Mobile di Mestre, arruolato nel 1987.

