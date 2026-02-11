AMBIENTEATTUALITA'OVEST VICENTINOVICENZA e PROVINCIA
11 Febbraio 2026

PFAS, Acque del Chiampo e Università di Verona insieme per un kit innovativo di rilevazione

È ufficialmente partita la collaborazione tra Acque del Chiampo e l’Università degli Studi di Verona per lo sviluppo di un kit analitico in grado di individuare i PFAS in campioni d’acqua tramite rilevazione ottica.

Il Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo ha approvato una convenzione con il Dipartimento di Biotecnologie dell’Ateneo veronese, affidando il progetto al gruppo di ricerca “Laboratorio dei Materiali Luminescenti” coordinato dal professor Fabio Piccinelli, in stretto contatto con il laboratorio di analisi dell’azienda.

Il progetto, della durata di 18 mesi, punta a identificare molecole basate su ioni lantanidi luminescenti capaci di segnalare la presenza di diverse tipologie di PFAS attraverso variazioni ottiche derivanti dall’interazione tra la molecola e l’inquinante.

«Le analisi inizieranno su soluzioni standard di PFAS a varie concentrazioni, per poi testare i materiali più promettenti su campioni reali di acqua potabile e reflua – spiega Piccinelli –. Questo lavoro rientra in una più ampia collaborazione volta a progettare sonde ottiche per il riconoscimento selettivo e la quantificazione in tempo reale di un’ampia gamma di PFAS in acqua potabile, reflua e bacini idrici. Parteciperanno anche i gruppi dei professori Alessandra Bossi e Nicola Frison».

«L’emergenza PFAS è una priorità per Acque del Chiampo dal 2013, quando è stata evidenziata la gravità dell’inquinamento nel territorio – sottolinea il presidente Renzo Marcigaglia –. Abbiamo completato la messa in sicurezza delle fonti e della rete idrica con investimenti superiori ai 37 milioni di euro, e proseguiamo nel sostenere progetti di ricerca per prevenire e contrastare le fonti di contaminazione».

Il kit sviluppato con l’Università di Verona rappresenta quindi un passo avanti significativo verso il monitoraggio rapido e in loco dei microinquinanti, rafforzando le strategie di controllo e prevenzione sul territorio.

