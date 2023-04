Pestato da un gruppo di giovani che facevano chiasso dopo averli sgridati: parte della gang individuata

Un uomo di 37 anni è stato pestato selvaggiamente lo scorso 7 aprile in via Periz a Vicenza da un gruppo di giovani dopo aver chiesto loro di fare meno chiasso (stazionavano nel piazzale con superalcolici e musica ad alto volume prodotta da una cassa). Il gruppo, composto da ragazzini dai 13 ai 15 anni, noti alle forze dell’ordine e che, secondo le indiscrezioni, sarebbero stati protagonisti anche della mega rissa nel parcheggio del Centro Commerciale Palladio nel mese di febbraio, sarebbero stati in buona parte identificati. Lo riporta l’edizione odierna del Giornale di Vicenza. Fondamentale sarebbe stato un video di quanto accaduto, fatto da un residente. Il 37enne che vive in un camper nell’area di sosta di via Periz, era uscito con il cane ed aveva chiesto loro di abbassare la musica ma è stato aggredito a calci, pugni e bottigliate. Ha poi sporto denuncia.