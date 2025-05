Pericolo nucleare tra India e Pakistan: la comunità internazionale teme l’escalation

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Torna a salire la tensione tra India e Pakistan, due potenze nucleari storicamente rivali. Negli ultimi giorni, scontri armati al confine hanno causato almeno dieci morti da entrambe le parti, in un’escalation che fa temere alla comunità internazionale un possibile conflitto aperto.

A far salire ulteriormente la tensione è stata la minaccia dell’India di interrompere l’approvvigionamento idrico del Pakistan attraverso il fiume Indo, vitale per l’agricoltura e la sopravvivenza della popolazione pakistana. Sebbene un trattato bilaterale abbia garantito per oltre cinquant’anni la spartizione delle acque, la nuova linea dura di Nuova Delhi ha spinto Islamabad a considerare la mossa come un vero e proprio atto di guerra.

Il timore è legato non solo all’aggravarsi del conflitto regionale, ma soprattutto al rischio di un coinvolgimento dell’arsenale nucleare. Come spiegano gli esperti, esiste una differenza sostanziale tra le dottrine militari dei due Paesi: mentre l’India considera le armi nucleari come strumento di deterrenza e risposta, il Pakistan, secondo la sua dottrina, potrebbe farne uso anche in via preventiva, qualora ritenesse minacciati i propri interessi vitali.

La crisi preoccupa le cancellerie internazionali, che temono che l’assenza di dialogo possa trasformare una crisi locale in un pericoloso confronto nucleare.