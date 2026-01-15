Perde il controllo del tir sull’A4: passante in tilt

Gravi ripercussioni sulla viabilità lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste a seguito di un incidente avvenuto all’alba di oggi, giovedì 15 gennaio, nel tratto a tre corsie compreso tra Meolo e San Donà di Piave. Il sinistro si è verificato poco dopo le 5, al chilometro 421, nel territorio comunale di Fossalta di Piave.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, un autoarticolato avrebbe improvvisamente iniziato a sbandare, andando a schiantarsi contro le barriere centrali in calcestruzzo. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un furgone che procedeva nella stessa direzione ed era impegnato in una manovra di sorpasso.

Due le persone rimaste ferite in modo lieve, entrambe occupanti del furgone, che sono state soccorse sul posto. Al momento dell’incidente il traffico risultava regolare.

Determinante il ruolo delle barriere di sicurezza, che hanno evitato conseguenze ben più gravi impedendo al mezzo pesante di invadere la carreggiata opposta, in direzione Venezia.

Le operazioni di rimozione del camion e di pulizia della sede stradale dai detriti sono proseguite per tutta la mattinata, con la formazione di code in direzione Trieste. Nel tratto interessato si transita su due corsie anziché tre. I danni riportati da circa dieci elementi New Jersey rendono necessari interventi prolungati di ripristino.

Agli automobilisti provenienti da Venezia e diretti verso Trieste viene raccomandata prudenza e una velocità moderata.