Perde controllo auto e precipita in una scarpata: 31enne ferita

Incidente a Valli del Pasubio, alle ore 16 di lunedì 11 ottobre.

I.N., donna 31enne di Padova, alla guida di autovettura VW Polo, stava percorrendo una strada comunale in località Sega, quando, per motivi in corso di accertamento, perdeva il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale e rovinando nella scarpata sottostante, per una decina dei metri. Grazie agli alberi di alto fusto ivi presenti, il veicolo si è fermato e la donna è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco di Schio. Successivamente veniva trasportata da ambulanza 118, in codice giallo, al pronto soccorso di Santorso.Rilievi a cura della polizia locale Alto Vicentino di Schio.