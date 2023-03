Pedone investito e ucciso nel Vicentino

In aggiornamento

Grave incidente ieri sera alle 19.30 nel Comune di Quinto Vicentino. Un uomo di giovane età è stato investito in via Quintarello nel Villaggio Montegrappa. A travolgerlo, in base alle prime informazioni, un furgone Ford. Il mezzo procedeva nella strada buia che costeggia da un lato dei campi e dall’altro un’area residenziale, quando ha urtato qualcosa. Il conducente si sarebbe fermato e avrebbe chiamato i soccorsi. Non è ancora stata resa nota l’identità della vittima

Inutile l’intervento dei sanitari, l’uomo è morto sul colpo. Sul posto il Suem 118, i carabinieri di Thiene e i vigili del fuoco.