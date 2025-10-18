Pedemontana Veneta, inquinamento delle falde: dodici indagati tra tecnici e dirigenti

La Procura di Vicenza ha notificato la chiusura delle indagini a dodici persone — tra amministratori del Consorzio SIS e della Società Pedemontana Veneta, responsabili tecnici e direttori di cantiere — accusate a vario titolo di inquinamento ambientale e omessa bonifica.

L’inchiesta riguarda i lavori per la galleria naturale di Malo, nel territorio di Montecchio Maggiore, e altre aree tra Castelgomberto, Malo e Montecchio, lungo il tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta, l’arteria di 95 chilometri che attraversa le province di Vicenza e Treviso.

Secondo gli inquirenti, nei lavori sotterranei sarebbe stato utilizzato un additivo per calcestruzzo “fuori norma”, il Mapequick AF1000, contenente PFBA, una sostanza appartenente alla famiglia dei Pfas, in concentrazioni superiori ai limiti indicati dall’Istituto Superiore di Sanità.

La sostanza avrebbe contaminato acque superficiali e falde acquifere. Agli indagati si contesta anche di non aver provveduto alla bonifica e al ripristino ambientale, pur essendo a conoscenza dell’inquinamento prodotto.

Le analisi tecniche sono state condotte dall’Arpav di Vicenza, che ha documentato la diffusione degli inquinanti nelle aree interessate. Le indagini, concluse formalmente per i dodici indagati, proseguono per chiarire la catena delle responsabilità nella gestione dei cantieri.