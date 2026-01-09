Paura a Verona: autobus perde il controllo e piomba sul plateatico di un bar vicino a piazza Bra

Attimi di forte apprensione questa mattina a Verona, dove un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è verificato poco prima delle 6.00, a breve distanza da piazza Bra.

Un autobus della linea 52 di Atv, l’Azienda Trasporti Verona, per cause ancora in fase di accertamento ha improvvisamente perso il controllo andando a schiantarsi contro il plateatico esterno di un bar. Fortunatamente, al momento dell’impatto il locale era chiuso e l’area esterna completamente vuota.

A bordo del mezzo si trovavano circa una decina di passeggeri: nessuno di loro ha riportato ferite, così come è rimasto illeso anche l’autista. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dai primi controlli è emerso che il conducente è risultato negativo all’alcoltest e, dall’analisi iniziale delle immagini delle telecamere interne al bus, non stava utilizzando il telefono cellulare al momento dell’incidente. Le indagini proseguono per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

L’episodio ha provocato danni ingenti alle strutture del bar, molto conosciuto e frequentato in città. Se l’incidente fosse avvenuto in un orario diverso, con la presenza di clienti o pedoni ai tavolini, le conseguenze avrebbero potuto essere drammatiche.