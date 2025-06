Partiti i lavori sul collettore Lonigo–Zimella: intervento da 890mila euro a cura del Consorzio ARICA

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sono partiti lo scorso 20 giugno i lavori di manutenzione straordinaria sul collettore consortile che collega Lonigo (VI) a via Castellaro, nel comune veronese di Zimella. A darne notizia è il Consorzio A.Ri.C.A., che ha avviato un intervento da 890mila euro finalizzato a garantire maggiore efficienza e sicurezza a uno dei tratti più importanti della rete fognaria dell’Ovest Vicentino e dell’area veronese limitrofa.

Il collettore, lungo 4.360 metri e interamente posato in ambito rurale, convoglia i reflui provenienti da cinque impianti di depurazione – Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo – attraverso una condotta di grande diametro (1600 mm), fondamentale per il sistema di collettamento consortile.

L’intervento è articolato in tre fasi. In questi giorni è in corso la prima, che prevede la realizzazione di una pista di accesso in materiale inerte per consentire l’operatività in sicurezza dei mezzi. Successivamente si procederà con gli scavi, la posa di selle di accesso e dei nuovi pozzetti di ispezione, dotati di guarnizioni in elastomero per garantire la tenuta idraulica.

Nel mese di agosto verrà eseguita la pulizia interna del collettore tramite canal-jet, con smaltimento dei reflui in impianto di trattamento, seguita da una videoispezione dell’intera rete. A settembre e ottobre si concluderà l’intervento con la rimozione della pista di accesso temporanea e il rilievo GPS finale della condotta.

In totale saranno interessati 25 pozzetti: 11 già esistenti verranno adeguati, mentre 14 nuovi saranno realizzati in area verde, a circa un metro e mezzo di profondità.

«Questo intervento – dichiara Vincenzo Forte, presidente del Consorzio A.Ri.C.A. – rappresenta un’azione concreta di tutela del territorio e di manutenzione preventiva. Interveniamo prima che si verifichino problemi, seguendo una logica di gestione moderna e responsabile. Vogliamo garantire continuità, sicurezza e affidabilità al servizio idrico integrato, attraverso investimenti mirati e lungimiranti».

L’operazione rientra nel piano strategico di manutenzione programmata del Consorzio e si inserisce nelle attività volte a rafforzare la resilienza e l’efficienza delle infrastrutture ambientali a servizio delle comunità locali.