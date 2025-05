Parco giochi di via Adenauer a Vicenza in stato di abbandono: la denuncia del presidente Circolo Asili e dei residenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vicenza – «Erba alta, giochi rotti, cancelli pericolosi e bagni inutilizzabili: il parco giochi di via Adenauer, dietro la chiesa di San Giuseppe, è in uno stato di totale degrado».

È questa la denuncia raccolta da Tviweb attraverso una lettera-segnalazione firmata da Mattia Zuccon, presidente del Circolo Asili di Vicenza, e Luca Sambataro, portavoce dei residenti della zona, che da settimane ricevono lamentele da parte di numerose famiglie preoccupate per la sicurezza dei bambini e per le condizioni complessive dell’area.

«Mi hanno contattato in tanti – spiega Zuccon – preoccupati per le condizioni critiche del parco. Le giostre sono rotte e arrugginite, ci sono scivoli danneggiati, buche profonde causate dalle talpe e cancelli senza molla che restano pericolosamente aperti, col rischio che i bambini escano verso la strada. I bagni sono inutilizzabili e spesso le panchine vengono occupate da persone che vi dormono.»

Un grido d’allarme condiviso anche da Luca Sambataro, che raccoglie la voce dei residenti del quartiere: «Questo parco è sempre stato un punto di riferimento per le famiglie. Vederlo oggi ridotto così fa male. Chiediamo attenzione, manutenzione, sicurezza. È un dovere verso i nostri figli e verso chi vive qui ogni giorno.»

A rendere la situazione ancora più difficile da comprendere, secondo i firmatari della segnalazione, è il fatto che a poca distanza sia stato recentemente inaugurato un nuovo parco giochi.

«È paradossale – sottolinea Zuccon – che si investano risorse nella costruzione di nuove aree, mentre si lascia un parco esistente e molto frequentato in uno stato di abbandono. Con l’estate alle porte, l’amministrazione deve intervenire con urgenza.»