Parapendio resta impigliato tra gli alberi a Borso del Grappa, illeso il pilota

Borso del Grappa (Tv), 13 ottobre 2025 – Attorno alle 12.30 di oggi, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è intervenuto per recuperare un pilota di parapendio rimasto sospeso tra i rami di alcuni alberi, a circa dieci metri di altezza, nella Valle delle Fagarole, non lontano dal sentiero numero 196.

Una squadra di soccorritori ha raggiunto la zona insieme al personale sanitario del Suem di Crespano, affiancato da una guida alpina. L’uomo, un cittadino tedesco di 66 anni, era illeso. È stato recuperato con tecniche di treeclimbing e calato a terra in sicurezza, per poi essere riaccompagnato lungo il sentiero fino a valle.

Escursionista ferito sul Nuvolau, intervento del Soccorso alpino

Cortina d’Ampezzo (Bl), 13 ottobre 2025 – Alle 13.30 circa la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Cortina per un escursionista scivolato per circa cinquanta metri sotto Forcella Nuvolau. Il 44enne svizzero ha riportato una lesione a una gamba.

Una squadra della Guardia di finanza lo ha raggiunto in fuoristrada, prestando le prime cure. L’uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Codivilla.