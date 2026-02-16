Parapendio precipita dopo il decollo sul Monte Grappa: pilota elitrasportato in ospedale

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio a Borso del Grappa, dove un parapendio è precipitato poco dopo il decollo dal punto di lancio “Tappeti”, sul Monte Grappa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30. Subito dopo essersi alzato in volo, il pilota ha perso quota finendo a terra una decina di metri più in basso rispetto al punto di partenza. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che ha raggiunto l’infortunato su un prato a circa 860 metri di altitudine, insieme al personale sanitario del Suem di Crespano.

Il protagonista dell’incidente è un 66enne di nazionalità tedesca, che dopo l’impatto lamentava un forte dolore alla schiena. I soccorritori gli hanno prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dell’elicottero di Padova.

L’equipe medica e il tecnico di elisoccorso sono stati verricellati nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Dopo essere stato stabilizzato, il pilota è stato issato a bordo con il supporto della squadra a terra e trasportato all’ospedale di Treviso per gli accertamenti e le cure del caso.