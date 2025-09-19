Padova, pestaggio allo Sherwood Festival: scattano perquisizioni e misure di prevenzione

Tre persone vicine ai centri sociali del Nord Est sono finite nel mirino della Digos per la violenta aggressione avvenuta il 13 luglio scorso all’interno dello Sherwood Festival. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, sono stati eseguiti decreti di perquisizione a loro carico, con l’accusa di lesioni gravi e omissione di soccorso.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima – un giovane che aveva avuto una discussione verbale all’interno dell’area del festival – era stata accompagnata all’uscita da quattro uomini con pettorina gialla, utilizzati di fatto come addetti alla sicurezza. Una volta all’esterno, il ragazzo era stato colpito con un pugno al volto che lo aveva fatto cadere a terra privo di sensi. I responsabili si erano allontanati senza prestare alcun aiuto, lasciando il giovane in condizioni gravi. Soccorso dal personale medico, era stato ricoverato con un trauma cranico, fratture al volto e una prognosi superiore ai 40 giorni.

Grazie all’analisi delle immagini e alle testimonianze raccolte, la Digos è riuscita a identificare tre dei presunti aggressori, già noti per la partecipazione a manifestazioni di area antagonista. Oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, il questore di Padova Marco Odorisio ha applicato misure di prevenzione: Daspo Willy di tre anni dall’area dello Sherwood Festival e avviso orale per l’autore materiale del colpo, un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Padova per quattro anni per l’indagato veneziano e un ulteriore Daspo Willy da tutti i locali della provincia per tre anni, con proposta di obbligo di firma, per un altro soggetto con precedenti per reati violenti.

Le misure sono state eseguite contestualmente alle perquisizioni di questa mattina.