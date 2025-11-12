Padova ospita la prima tappa italiana dei Creedence Clearwater Revived

Domani sera il Piccolo Teatro di Padova sarà il palcoscenico della prima data italiana del tour europeo 2025/2026 dei Creedence Clearwater Revived, guidati da Johnny “Guitar” Williamson. Lo spettacolo recupera la data del 3 aprile scorso, annullata a causa di un infortunio del cantante Bernie Southern.

Da oltre trent’anni, Williamson porta in Europa le emozioni e i suoni della leggendaria Creedence Clearwater Revival, il gruppo californiano che dagli anni Sessanta aveva conquistato il mondo con successi come “Proud Mary”, “Green River” e “Have You Ever Seen the Rain”, fino alla separazione dei fratelli Fogerty negli anni Settanta.

Già membro dei Titanic e degli Animals, Williamson decise di riproporre il repertorio dei Creedence dopo la morte di Tom Fogerty nel 1990, realizzando il sogno del fondatore di far rivivere le atmosfere originali del gruppo. Con lui suonano musicisti di esperienza internazionale: il batterista Wally Day, il bassista Chris Allen e il cantante/chitarrista Bernie Southern.

In scaletta ci saranno sia i grandi classici che brani meno noti, riproposti anche nel recente live album “Big Wheel Keep on Turnin”, pubblicato a giugno.

L’apertura del concerto sarà affidata al Davide Pomponio Trio, chitarrista padovano, che proporrà una selezione di brani rock con il suo trio.