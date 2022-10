OVEST VICENTINO – Lavori di sfalcio sul torrente Chiampo in vista dell’autunno

Nell’auspicio di un autunno più piovoso e meno arido dell’estate appena trascorsa, i comuni di Cornedo e Zermeghedo, grazie alla sinergia tra i due sindaci, hanno dato il via allo sfalcio di un tratto di circa tre chilometri dal ponte di via Roggia di Mezzo a Montorso fino al ponte di via Oltrechiampo a Zermeghedo. Durante l’estate, infatti, l’alveo del torrente era stato invaso da piante e arbusti che, in caso di pioggia e di periodi di maggiore piena, avrebbero potuto creare non pochi problemi al deflusso dell’acqua. La richiesta è partita direttamente dai due sindaci, affinché il Genio Civile eseguisse i lavori di sfalcio.

Gli addetti ai lavori, con l’ausilio di mezzi escavatori, hanno quindi completamente rimosso la vegetazione in eccesso, sia nell’alveo sia sugli argini, fino ad un’altezza di tre metri. È stata invece preservata la vegetazione a ridosso della pista ciclabile, per garantire l’ombra a chi la frequenta.

“È stata molto importante questa azione congiunta tra i due Comuni – dichiara il sindaco di Montorso, Diego Zaffari -, perché ci ha permesso di ottenere l’intervento del Genio Civile prima del periodo in cui si assiste ad un aumento delle precipitazioni”.

“Si assiste sempre di più al fenomeno delle bombe d’acqua, che portano ad un innalzamento repentino dei livelli di fiumi e torrenti – afferma il sindaco di Zermeghedo, Luca Albiero -. La pulizia periodica dei corsi d’acqua rappresenta quindi uno strumento di difesa importante contro le alluvioni e in quest’ottica si inserisce questo intervento”.