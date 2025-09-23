Presentato Ottobre Rosa 2025

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Cura, benessere, prevenzione. Sono questi i filoni principali che faranno da cornice agli oltre 30 eventi previsti nel cartellone di appuntamenti dell’ ”Ottobre Rosa 2025”. Ventotto i comuni della Provincia di Vicenza che hanno aderito patrocinando questa edizione, ai quali si aggiungono i numerosi partner operativi e logistici come Amici del 5° Piano, Amici del

Cuore, Associazione Nuovi Orizzonti Castelgomberto, Confartigianato Imprese Vicenza, Fondazione Peretti, Pro Loco Montorso, LILT Vicenza e Poliambulatori San Gaetano, Gruppo Scout Agesci Lonigo 1°

La conferenza stampa di presentazione delle attività promosse dal Comitato Andos di OvestVicentino si è tenuta il 22 settembre nella sede di Montecchio Maggiore.

A questa hanno presenziato anche:

– Isabella Frigo, Presidente Comitato A.N.D.O.S. Ovest Vicentino

– Giulia Sandri, delegata dalla Direttrice Generale dell’ULSS 8 Berica

– Dr. Graziano Meneghini, Direttore dell’Unità di Senologia Chirurgica Breast Unit dell’Ulss 8 Berica

– Silvio Parise, Sindaco della Città di Montecchio Maggiore

– Giuseppe Abatangelo, Dirigente Urologia ULSS 8 Berica

Prima di iniziare, la Consigliera Regionale Milena Cecchetto ha letto una lettera di saluto da parte del Presidente Zaia, impossibilitato a partecipare per concomitanti impegni istituzionali. ”Ringrazio tutti i presenti per aver reso possibile anche quest’anno l’Ottobre Rosa. Grazie alle associazioni di volontariato, alle amministrazioni comunali, un grazie particolare ai medici dell’azienda Ulss 8 Berica che sono sempre disponibili e presenti per le serate informative e per gli Open Day” ha detto Isabella Frigo, Presidente Comitato A.N.D.O.S. Ovest Vicentino.

“Abbiamo presentato un calendario di eventi che ogni anno si arricchisce, questo però non è un semplice calendario di eventi per la salute della donna ma rappresenta una “visione ampia” che noi associazioni, gli amministratori pubblici e i medici abbiamo: siamo consapevoli che partendo dalla cura della salute della donna, in realtà, ci occupiamo della salute di tutti. Gli eventi proposti in questo nuovo calendario di ottobre rosa sono quindi un investimento nel futuro. Inoltre, dallo scorso anno abbiamo iniziato, su richiesta delle amministrazioni, a proporre serate informative che guardino oltre il genere, anche su temi come la prevenzione cardiovascolare, i rischi collegati al fumo, la prevenzione e la cura del tumore alla prostata”.

“Ottobre Rosa è un mese simbolico, ma per noi rappresenta una promessa concreta di impegno. Non si tratta solo di indossare un fiocco rosa, ma di far sentire la nostra voce e la nostra presenza accanto a ogni donna che sta vivendo, ha vissuto o teme di vivere questa malattia” ha sottolineato il Dr Graziano Meneghini Direttore dell’Unità di Senologia ChirurgicaBreast Unit dell’Ulss 8 Berica.

“Quest’anno saremo protagonisti di diverse iniziative sul territorio. Organizzeremo eventi informativi aperti al pubblico e, insieme ad ANDOS, promuoveremo momenti di condivisione, camminate in rosa e attività ricreative pensate per ritrovare il sorriso e beneficiare della forza del gruppo”

Tra i presenti alla conferenza di lunedì 22 settembre c’erano anche numerosi amministratori locali in rappresentanza dei comuni patrocinatori e delle istituzioni locali.

“Anche quest’anno il calendario di Ottobre Rosa si rivela un prezioso scrigno di iniziative per promuovere l’informazione e la prevenzione della forma di tumore purtroppo ancora più diffusa tra le donne” ha detto la consigliera della Provincia di Vicenza Maria Cristina Franco.

“La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale. Quindi esprimo il mio sentito e grato apprezzamento ad Andos Ovest Vicentino per l’instancabile impegno in questo ambito della salute rosa e a tutte le associazioni e comuni che hanno collaborato all’interessante rassegna”. Ottobre Rosa è pronto quindi a coinvolgere tutta la popolazione anche con attività all’aria aperta camminate in Rosa e altri momenti di aggregazione e condivisione che interesseranno tutti i principali comuni della provincia.

La locandina completa è disponibile sul sito del Comitato ANDOS di Ovest Vicentino all’indirizzo

https://www.andosovestvi.it/2025/09/16/ottobre-rosa-2025/ e tutti gli eventi saranno ricordati anche

sui canali social dell’associazione.