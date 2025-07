Maltempo Ovest Vicentino: Consiglio dei Ministri dichiara stato di emergenza. Arrivano 3.75 milioni di euro

ll Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per i territori dell’Ovest Vicentino colpiti dal violento maltempo dei giorni 17 e 18 aprile scorsi. Il provvedimento ha una durata di 12 mesi ed è stato accolto con favore da tutto il territorio, colpito duramente dall’evento atmosferico.

Decisivo l’incontro del 3 giugno con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, al quale aveva partecipato una delegazione composta dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Vicenza con il presidente Andrea Nardin, dai parlamentari vicentini e da numerosi sindaci della Valle dell’Agno e del Chiampo.

«Questo dimostra – ha commentato Nardin – che quando il territorio si muove unito, Roma risponde, e in questo caso anche con sollecitudine. I fondi stanziati, 3,75 milioni di euro, non bastano a coprire tutti i danni, ma rappresentano un primo segnale concreto. Fondamentale anche l’autorizzazione a procedure in deroga, che permetterà di accelerare gli appalti e gli interventi necessari alla ripartenza».

” “L’Ovest Vicentino ha adesso le risorse per rimediare alle conseguenze del maltempo eccezionale del 17 e 18 aprile. Si tratta di 3,75 milioni di euro stanziati dal Governo, contestualmente alla dichiarazione dello stato di emergenza per dodici mesi.Una cifra importante, che è frutto di un grande impegno dei sindaci del territorio. Oltre che del sostegno dei rappresentanti istituzionali vicentini, in particolare della Regione Veneto che con il Presidente Luca Zaia aveva dichiarato da subito lo stato di emergenza. Ne beneficeranno più Comuni: Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno”. Così Marco Zecchinato, consigliere regionale vicentino della Lega – Liga Veneta.

“Sulla questione si era mossa per tempo tutta la Regione Veneto, a riprova della grande attenzione alla sicurezza idraulica del territorio. Dapprima, con il sopralluogo immediato da parte dell’Assessore alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin, con il quale abbiamo visitato le zone colpite nella notte del 17 aprile. Quindi, con la richiesta dello stato di calamità. Del resto, i danni sono stati ingenti sia per il patrimonio pubblico, tra infrastrutture ed edifici, che per molte attività produttive e beni mobili. Grazie ai 3,75 milioni previsti – commenta Zecchinato – saranno possibili dei primi, importanti ristori. Lo ha confermato ieri il ministro alla Protezione civile Nello Musumeci. Dal canto mio, sono sempre a disposizione e a fianco di sindaci e cittadini per farmi portavoce di ulteriori richieste ufficiali”.