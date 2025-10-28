“Osservatorio Europa”: giovedì l’impatto della digitalizzazione su cittadini e imprese

Giovedì 30 ottobre, alle 15.45, quarto e ultimo appuntamento di Osservatorio Europa, ciclo di incontri sul contemporaneo promosso da Accademia Olimpica e ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale, con la collaborazione di Istituto socio-culturale «N. Rezzara» e Vicenza UniVr Hub, che ospita l’evento pubblico nel proprio auditorium, presso il polo universitario di viale Margherita.

Titolo dell’incontro è “Dalla tecnologia al territorio: nuove strategie per città più resilienti”. Introdotto e coordinato da Edoardo Demo, accademico olimpico e docente dell’Università di Verona, vedrà come relatori Rita Martino e Silvia Alselmi di ALDA, che illustreranno il Progetto Ginevra attivato dall’associazione europea che a Vicenza ha la propria sede centrale, e l’accademico olimpico Roberto Ricciuti, nella sua veste di docente di Politica economica e di Technological Change and the Economy all’Università di Verona.

L’appuntamento, trasmesso anche in diretta attraverso la pagina Facebook di ALDA, è a ingresso libero. Il ciclo “Osservatorio Europa”, giunto alla seconda edizione, è dedicato quest’anno alla memoria di mons. Giuseppe Dal Ferro, scomparso lo scorso giugno, sociologo, accademico olimpico e fondatore del «Rezzara».

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a segreteria@accademiaolimpica.it.