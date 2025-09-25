Ospedale di Vicenza, Mazza nuovo direttore di Medicina Generale

L’incarico è stato affidato al dott. Alberto Mazza, già direttore della Medicina Interna

all’ULSS 5 Polesana e con importanti collaborazioni scientifiche a livello internazionale

Alberto Mazza è il nuovo direttore dell’U.O.C. Medicina Generale dell’ospedale di Vicenza. Padovano, 58 anni, si è laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito sempre con il massimo dei voti anche la specializzazione in Medicina Interna. Successivamente, presso l’ateneo padovano ha conseguito anche un dottorato di ricerca in “Diabetologia, Farmacologica Clinica, Terapia Medica, Nefrologia” e una seconda specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, mentre nel 2008 ha ottenuto il diploma di Specialista dell’Ipertensione dalla Società Europea dell’Ipertensione Arteriosa (ESH).

Tra i suoi ambiti di specializzazione figurano dunque l’ipertensione e le patologie ad esse associate (es. iper-colesterolemia), ma anche la prevenzione e trattamento dell’obesità, il tromboembolismo (in particolare l’embolia polmonare) e la fibrillazione atriale.

Dal 2005 lavora presso l’ULS 5 Polesana, con ruoli di crescente responsabilità, tra cui un incarico di alta Professionalità per l’Ipertensione Arteriosa e l’Insufficienza Cardiaca e la gestione del Centro per la Lotta e la Cura dell’Ipertensione, fino a dirigere l’U.O.C. Medicina Interna dell’Ospedale di Adria.

Parallelamente, il dott. Mazza collabora con l’Università degli Studi di Padova come professore a contratto in vari ambiti di insegnamento, tra cui la Medicina Cardiovascolare per il corso di laurea in Scienze Infermieristiche. Inoltre è autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, ha organizzato e gestito in prima persona studi epidemiologici sul rischio cardio-cerebrovascolare in ambito regionale anche in provincia di Vicenza (Val Lèogra) e ha partecipato ad oltre 400 congressinazionali ed internazionali, in molti dei quali in qualità di relatore.

Nel corso della sua carriera ha inoltre collaborato e continua a collaborare con varie università e centri di ricerca nazionali ed internazionali degli Stati Uniti tra cui la Mayo Clinic di Rochester (Minnesota) e la Keck Medicine della Southern University (California), l’Università di Leuven (Belgio), l’Università di Barcellona e Granada e il Hammersmith Hospital dell’Imperial College NHS Trust di Londra. Ha inoltre occupato ruoli nel direttivo di importanti società scientifiche regionali e nazionali per la Medicina Interna (FADOI Veneto), per l’Ipertensione Arteriosa (SIIA-Triveneta) e per la Nutraceutica (SINUT).

Nonostante i suoi molteplici impegni, infatti, ancora oggi il dott. Mazza continua a essere impegnato nella ricerca e a partecipare in qualità di relatore ai più importanti congressi internazionali nei suoi ambiti di specializzazione: «È l’unico modo non solo per restare aggiornati, ma per continuare a crescere professionalmente e far crescere e dare visibilità all’intera struttura – spiega il dott. Mazza -. A questo riguardo voglio sottolineare che arrivare a dirigere la Medicina Generale del San Bortolo rappresenta per me un’opportunità professionale importante, non solo per le dimensioni e il prestigio del reparto e dell’ospedale di Vicenza, ma anche perché la Medicina Interna di Vicenza presenta una strutturazione interna in alta, media e bassa intensità della quale sono sempre stato un convinto sostenitore. Partendo da questa base di assoluta qualità, ritengo che oggi dobbiamo avere la capacità di guardare anche al di fuori dell’ospedale, cogliendo l’opportunità della rivoluzione rappresentata dalle Case della Comunità per creare una rete di ambulatori e dunque una vera sinergia tra ospedale e territorio. In questa prospettiva, ritengo che dobbiamo fare il possibile per seguire i pazienti negli ambulatori specialisti territoriali, rendendo sempre di più la Medicina Interna ospedaliera una struttura di 2° e 3° livello dedicata a quei pazienti con le problematiche più complesse non più gestibili nel territorio. In questa prospettiva, fondamentale è naturalmente il rapporto con i Medici di Medicina Generale, con i quali dobbiamo costruire una vera e propri alleanza».

«A nome dell’Azienda do il benvenuto al dott. Mazza – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica -. È un medico di grande esperienza e competenza, ma soprattutto con una grande passione per la medicina, come dimostra il suo costante impegno non solo al servizio dei pazienti, ma anche nell’attività scientifica. Sono certa che saprà valorizzare al meglio un reparto che al San Bortolo vanta un’importante tradizione».