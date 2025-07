Orrore nel Friuli: 35enne ucciso, smembrato e nascosto in un bidone. Arrestate la compagna e la madre. Aveva una figlia di pochi mesi

Gemona del Friuli, 31 luglio 2025 – Un delitto brutale ha sconvolto la comunità di Gemona: Alessandro Venier, 35 anni, è stato trovato senza vita nella cantina della sua abitazione in via dei Lotti, chiuso in un bidone e coperto con calce viva. Per l’omicidio sono state arrestate la compagna trentenne, di origini colombiane, e la madre della vittima, Lorena Venier, ex infermiera dell’ospedale cittadino.

Secondo quanto riferito da fonti investigative, le due donne avrebbero già ammesso le proprie responsabilità. Il delitto sarebbe avvenuto alcuni giorni prima del ritrovamento del corpo, avvenuto nella mattinata di giovedì. I resti dell’uomo, fatti a pezzi, sono stati scoperti nella cantina dell’appartamento dove la vittima viveva con entrambe le donne.

I carabinieri stanno ora ricostruendo le dinamiche del crimine e i rispettivi ruoli. Le due indagate sono state condotte nella caserma di Udine, dove verranno interrogate nelle prossime ore.

Alessandro Venier lascia una figlia di pochi mesi, immediatamente affidata ai servizi sociali. L’area dell’abitazione è stata transennata e presidiata dalle forze dell’ordine. Sul posto anche il sindaco Roberto Revelant: «La città è sotto choc. Non ricordo un fatto così drammatico nella nostra storia recente. La priorità ora è la tutela della bambina».

I vicini di casa, increduli, descrivono la famiglia come apparentemente tranquilla. Lorena Venier era conosciuta in paese anche per l’attività di formatrice nel settore sanitario.