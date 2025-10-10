Oro alle stelle: ecco quanto avresti guadagnato investendo 10.000 euro 10 anni fa

Ciò che giace dimenticato nei cassetti potrebbe oggi valere una fortuna. Una piccola moneta d’oro può raggiungere un valore di 686 euro, mentre un modello più grande arriva a oltre 4.000. Un boom che spinge sempre più persone a recarsi nelle agenzie specializzate per vendere vecchi gioielli e cimeli di famiglia, spesso scoprendo di possedere un piccolo tesoro.

Negli ultimi dieci anni il prezzo dell’oro è schizzato alle stelle: da 32.683 euro al chilo nel 2015 agli oltre 111.000 di oggi. In termini pratici, un’oncia che allora valeva poco più di mille euro oggi ne vale quasi 3.800. «È diventato uno degli investimenti più redditizi», spiegano gli esperti del settore.

Per fare un confronto, chi dieci anni fa avesse depositato 10.000 euro su un conto di risparmio oggi ne avrebbe 11.300. Ma se avesse scelto l’oro, la somma sarebbe salita a 35.500 euro.

Secondo gli analisti, la corsa al metallo giallo non è destinata a fermarsi. Inflazione, indebolimento del dollaro e tensioni geopolitiche continuano a spingere la domanda. «In uno scenario di forte richiesta e offerta limitata, il prezzo dell’oro non può che crescere», spiegano gli specialisti.

E così, tra incertezze economiche e timori globali, banche, investitori e cittadini tornano a vedere nell’oro il bene rifugio per eccellenza.