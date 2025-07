Operaio ustionato durante saldatura ad Arzignano: è in gravi condizioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di martedì 15 luglio ad Arzignano, all’interno di un’azienda situata in via Decima Strada, nella zona industriale della città. Un operaio è stato investito da una violenta fiammata mentre stava eseguendo un’operazione di saldatura.

L’allarme è scattato poco dopo le 16, quando è stata attivata la centrale operativa del 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem, con medico a bordo, che ha prestato i primi soccorsi all’uomo. Le condizioni del lavoratore sono apparse subito serie: ha riportato ustioni significative, in particolare al volto e a un braccio. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Secondo una prima ricostruzione, l’infortunio sarebbe avvenuto durante la saldatura di una guaina, ma le cause esatte dell’accaduto e la dinamica dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8, incaricati di verificare il rispetto delle procedure di sicurezza e le condizioni operative all’interno dell’azienda “Fg automazioni”.

Le indagini sono in corso per chiarire eventuali responsabilità e determinare se siano stati rispettati tutti i protocolli previsti per la tutela dei lavoratori.