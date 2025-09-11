Oltre 4 mila visitatori per la mostra dedicata a Pompeo Pianezzola

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Si è conclusa domenica scorsa, 7 settembre, la mostra “Pompeo Pianezzola (1925-2012)”, l’esposizione con cui i Musei Civici di Bassano hanno celebrato, a cento anni dalla nascita, l’opera del grande ceramista, grafico, designer e straordinario esponente veneto delle neoavanguardie contemporanee.

Tra il 31 maggio e il 7 settembre 2025 i visitatori dei Musei civici sono stati 7.166 e quelli che si sono recati al Museo civico per la mostra dedicata a Pompeo Pianezzola si attestano a 4.241.

“Siamo fieri – spiega il Sindaco Nicola Finco – di avere investito in una mostra temporanea importante dedicata ad un artista locale, riportando il suo nome e le sue opere alla ribalta che meritano. Questo percorso, inserito in un periodo dell’anno nel quale non è usanza proporre nuove mostre, è stato il risultato della grande volontà di rendere omaggio a questo protagonista indiscusso dell’arte ceramica, per far conoscere ai bassanesi e ai visitatori un tassello significativo della nostra storia contemporanea. Ringraziamo per questo anche tutti coloro che, in ogni forma, hanno contribuito alla realizzazione della mostra”.