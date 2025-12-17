“Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore”: sold out il concerto del 20 dicembre, aperta al pubblico anche la prova generale

Vicenza – Mancano ormai pochi giorni a uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale cittadino: l’inaugurazione del nuovo evento espositivo “Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore” in Basilica Palladiana. In questo contesto di grande fermento culturale, arriva il tutto esaurito per il concerto gratuito in programma sabato 20 dicembre alle 18, dedicato all’“Oratorio de Noël” di Camille Saint-Saëns per soli, coro e orchestra.

L’iniziativa è promossa da Concetto Armonico APS insieme al Festival Vicenza in Lirica, con il sostegno del Comune di Vicenza, e ha registrato in pochi giorni il completo esaurimento dei posti disponibili. Per rispondere alle numerose richieste del pubblico, gli organizzatori hanno deciso di aprire anche la prova generale, prevista alle 16.15, che sarà a tutti gli effetti un’esecuzione completa con gli stessi interpreti e il medesimo programma del concerto serale.

«Siamo felici dell’immediato sold out e altrettanto dell’apertura al pubblico della prova generale – commenta l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin –. È il vero senso di essere davanti all’Olimpichetto: condividere l’esperienza e sentirsi parte attiva di questa opera meravigliosa, dove possono convivere spettacoli e concerti con il flusso dei visitatori».

Già nella giornata di martedì è stata inviata una comunicazione alle persone rimaste in lista d’attesa per il concerto serale, informandole della possibilità di assistere alla prova generale, che sta a sua volta rapidamente andando verso il tutto esaurito. Da segnalare inoltre che, nella fascia pomeridiana, la Basilica Palladiana sarà contemporaneamente interessata dall’apertura al pubblico e dal normale afflusso turistico legato alla mostra dell’“Olimpichetto”, rendendo fondamentale la puntualità e una gestione ordinata degli accessi.

Per assistere alla prova generale del 20 dicembre alle 16.15 è necessario inviare una email a biglietteria@concettoarmonico.it.

Apertura della porta d’ingresso: ore 15.50.

Inizio prova generale: ore 16.15.

Il programma proseguirà domenica 21 dicembre, alle 18 con replica alle 19, con la performance del coreografo vicentino Marco Pelle, attualmente al New York Theatre Ballet. Lo spettacolo, della durata di 9 minuti, è intitolato “Safe from sleep” e sarà accompagnato dalla musica “Spiegel im Spiegel” di Arvo Pärt. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.ticketlandia.com.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.mostreinbasilica.it.