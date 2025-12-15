Olimpiadi, Donazzan (FdI): “Esclusione Ghedina è un’offesa a tutti i Veneti”

Bruxelles, 15 dicembre 2025 – «Ho scritto al Ministro dello Sport Andrea Abodi per segnalare una grave e incomprensibile mancanza di valorizzazione nei confronti di Kristian Ghedina, il più blasonato atleta veneto della storia dello sci alpino, proprio in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e nella sua città natale, Cortina d’Ampezzo».

Lo dichiara Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia, dopo le dichiarazioni rilasciate da Ghedina alla Gazzetta dello Sport – notizia ripresa anche da La Verità – secondo cui l’ex campione azzurro non sarebbe stato nemmeno invitato a far parte della staffetta dei tedofori olimpici, dovendosi iscrivere autonomamente, come un qualsiasi cittadino, tramite il sito della Fondazione Milano Cortina.

«Le confesso – scrive Donazzan al Ministro – che mi sarei aspettata molto di più che un ruolo all’interno della staffetta. Kristian Ghedina rappresenta una summa di messaggi che sarebbe importante valorizzare. In primis il fatto che si tratti di un figlio di Cortina d’Ampezzo, che è stata la vera ragione dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 all’Italia. Senza Cortina, quelle Olimpiadi non sarebbero state assegnate al nostro Paese».

Secondo l’europarlamentare di FdI, si tratta di «un’occasione perduta per veicolare il messaggio della disciplina sportiva attraverso un atleta che è comunicatore naturale, efficace nella sua schiettezza e nella sua innata simpatia». «Un esempio – aggiunge Donazzan – fondamentale soprattutto per i giovani, che oggi lasciano precocemente la pratica sportiva o faticano sempre più ad avvicinarsi allo sport. Senza giovani atleti e senza agonisti non arrivano né campioni né medaglie».

Per questo Donazzan chiede un intervento diretto del Ministro Abodi, in qualità di Ministro dello Sport, affinché Kristian Ghedina sia valorizzato come merita, «come si conviene a un atleta che ha portato onore al medagliere italiano e allo sport nazionale».

«Se così non fosse – conclude con forza l’europarlamentare – la riterrei una mancanza di rispetto per il Veneto, per Cortina d’Ampezzo e soprattutto un’offesa a Kristian Ghedina, proprio in occasione delle Olimpiadi nella sua terra natale».