Oggi il nuovo decreto: ipotesi tamponi per le discoteche e super green pass a sei mesi

Oggi, la cabina di regia riceverà dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, il nuovo decreto legge, utile a fermare la risalita della curva epidemiologica da Covid-19. Manca ancora un accordo definitivo su alcuni punti: PD e Forza Italia spingono per l’obbligo vaccinale, mentre la Lega chiede meno restrizioni e il Movimento 5 Stelle vorrebbe che i tamponi venissero eseguiti gratuitamente. La stretta arriverà comunque, bisognerà attendere le 17 e il relativo Consiglio dei ministri.

Non si può scherzare d’altronde: la variante Omicron è presente in alcune regioni italiane al 30% e potrebbe diventare il 50% entro metà gennaio. I vertici del Cts ribadiscono la necessità di migliorare e potenziare il tracciamento.

MASCHERINE

Entrerà subito in vigore l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia; in alcuni posti verrà imposto l’utilizzo della Ffp2, per garantire maggiore protezione.

TAMPONI OBBLIGATORI SENZA TERZA DOSE

Per chi non ha ancora ricevuto la terza dose, sarà necessario fare un tampone per partecipare alle feste o per andare in discoteca. Gli stadi e i concerti potrebbero essere anch’essi considerati a rischio, ma la trattativa a riguardo è ancora aperta.

TERZA DOSE DOPO QUATTRO MESI

La copertura vaccinale cala con il trascorrere del tempo e quindi, sulla base di questa evidenza, probabilmente verrà ridotto l’intervallo tra seconda e terza dose: ora a quattro mesi, se non a tre come già sta avvenendo in Regno Unito.

GREEN PASS RAFFORZATO A SEI MESI

La validità del green pass rafforzato verrà ridotta da nove a sei mesi anche se si valuta addirittura una riduzione a cinque.



PRANZI E CENONI SENZA RESTRIZIONI

Non verranno applicate restrizioni nelle abitazioni private, anche se si raccomandano i cittadini di rispettare il distanziamento e il divieto di non assembramento. Si suggerisce un numero massimo di persone da invitare.

CONTROLLI A SCUOLA

Non verranno prolungate le vacanze di Natale come inizialmente proposte, ma bisognerà trovare una strategia per le scuole. Una di queste potrebbe essere la vaccinazione dei giovani della fascia 12-17 anni con degli hub appositi.