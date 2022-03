Nuovo direttore al Pronto Soccorso di Santorso

Il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza ha formalizzato oggi la nomina del dott. Carlo Lorenzi alla direzione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Santorso, in sostituzione del dott. Aldo Di Bello andato recentemente in pensione.

Il dott. Lorenzi, 55 anni, è originario di Verona, dove ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e quindi la specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso. Successivamente ha ulteriormente arricchito il suo percorso di formazione con la partecipazione a diversi corsi specialistici, tra cui il Master Universitario di II livello in Management Sanitario e il corso organizzato da SIMEU IRCCS Pavia in Management delle strutture di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza.

Sempre nella provincia scaligera ha costruito fino a oggi buona parte della sua carriera, iniziando al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Verona per trasferirsi quindi all’IRCCS Ospedale di Negrar, dove ha lavorato dal 1996 ad oggi con incarichi di crescente responsabilità, dirigendo negli ultimi anni l’Unità Operativa Semplice per l’Ecografia in Emergenza-Urgenza.

Parallelamente il dott. Lorenzi è stato attivamente impegnato anche nell’ambito della cooperazione internazionale, dal 2016 al 2017 in qualità di componente della commissione medica per il progetto umanitario “Pope for Ukraine” e dal 2018 ad oggi come coordinatore del progetto congiunto tra l’IRCCS Sacro Cuore Negrar e gli Ospedali Municipali Città di Vinnytsya (Ucraina) per la formazione del personale sanitario.

Il dott. Lorenzi ha inoltre collaborato con l’Università di Verona in qualità di docente ed è autore o co-autore di svariate pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, oltre ad avere partecipato in qualità di relatore, docente o responsabile scientifico ad oltre 80 eventi di formazione rivolti a medici e infermieri.

«Sono certo – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – che il dott. Lorenzi, con la sua preparazione, sarà in grado di coordinare al meglio un servizio strategico e che come noto presenta un elevato grado di complessità, perché non dobbiamo mai dimenticare che spesso il Pronto Soccorso rappresenta il primo contatto dei cittadini con la struttura ospedaliera e vi arrivano ogni giorno pazienti di qualsiasi tipo, con le più diverse necessità, che chiedono assistenza sanitaria, ma anche empatia e capacità di accoglienza».

Un impegno che può essere svolto al meglio solo con una forte collaborazione interna ed è proprio questo uno degli aspetti sui quali richiama l’attenzione il dott. Lorenzi: «Sono onorato di essere stato scelto per questo incarico. Mi metterò a disposizione dell’equipe, ascoltando, affrontando le criticità e cercando di portare e condividere le mie competenze e la mia esperienza. Nella direzione del reparto farò il possibile affinché ci sia la massima condivisione degli obiettivi e la possibilità per tutti i collaboratori di valorizzare ulteriormente la propria professionalità attraverso validi processi formativi. Credo molto infatti nell’importanza della formazione, che è fondamentale per crescere».