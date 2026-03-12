Ospedale di Santorso, consegnate tre nuove ambulanze e una seconda automedica

Sono arrivati all’ospedale di Santorso quattro nuovi mezzi di soccorso per le situazioni di emergenza: si tratta di tre ambulanze e una nuova automedica, acquistate nell’ambito del maxi piano di rinnovo dei mezzi di soccorso finanziato dalla Regione del Veneto e coordinato come centrale unica di acquisto da Azienda Zero.

Più in dettaglio, le nuove ambulanze sostituiscono mezzi più datati e prevedono al loro interno tutte le dotazioni utili per un soccorso tempestivo ed efficace nei diversi scenari possibili, ma si distinguono anche per un’attenzione particolare per l’attività dei soccorritori: sono infatti tutte dotate di barelle elettriche, che permettono di spostare, alzare e caricare i pazienti riducendo i carichi di lavoro, e dunque l’affaticamento fisico e il rischio di infortuni. Inoltre, le tre ambulanze sono basate sullo stesso veicolo e presentano un allestimento identico: in questo modo, qualsiasi sia il mezzo utilizzato, i soccorritori possono memorizzare più facilmente l’esatta collocazione di ogni strumento e dotazione, velocizzando così al massimo le operazioni di soccorso.

L’automedica, invece, si affianca a quella già in servizio all’ospedale di Santorso, che era stata donata due anni fa dalla Fondazione FabbricareSalute, rispetto alla quale avrà funzione di mezzo di scorta per garantire sempre e comunque la piena operatività del servizio anche durante gli interventi di manutenzione del mezzo già in servizio.

Il valore complessivo della fornitura dei tre mezzi è pari a circa 510 mila euro interamente finanziati dalla Regione del Veneto: «Vorrei sottolineare l’importanza per il territorio, ma anche per gli operatori del Pronto Soccorso, di poter contare su questi nuovi mezzi, sempre più efficienti e allo stesso tempo attenti anche alle esigenze degli operatori – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana dott. Giovanni Carretta -. Ringrazio dunque la Regione del Veneto per l’attenzione che ha dimostrato ancora una volta verso questa Azienda».