Nuova giunta del Veneto: Stefani presenta la squadra, cinque donne e sette uomini con deleghe chiave

Venezia, 13 dicembre 2025 – Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha ufficialmente presentato a Palazzo Grandi Stazioni la nuova Giunta regionale, composta da 12 assessori: cinque donne e sette uomini, con Lucas Pavanetto nominato vicepresidente. La squadra comprende Gino Gerosa (Sanità e programmazione socio-sanitaria), Elisa De Berti (infrastrutture), Massimo Bitonci (Imprese, Commercio, Fesr, Fiere e Innovazione, Semplificazione burocratica), Dario Bond (Agricoltura, politiche venatorie, aree alte), Filippo Giacinti (Bilancio, Personale e Patrimonio, Affari Legali), Valeria Mantovan (Formazione e Cultura), Paola Roma (Sociale, Abitare, Sport), Diego Ruzza (Trasporti e Mobilità), Elisa Venturini (Ambiente e Protezione Civile), Marco Zecchinato (Internazionalizzazione, UE, Attrattività, Urbanistica, Identità veneta, Enti Locali) e Morena Martini (Partecipazione giovanile e rapporti con il Consiglio). La presentazione della squadra segna l’avvio del nuovo mandato regionale guidato da Stefani, 33enne leghista catto-salviniano ed ex pallavolista, che ha ottenuto il 64% dei voti alle elezioni regionali del 2025. La nuova Giunta avrà il compito di implementare le politiche programmate per il Veneto, con un’attenzione particolare a infrastrutture, innovazione, sociale e sviluppo economico.