Noventa Vicentina, presentata alla cittadinanza la nuova Comunità Energetica

Si è svolto con grande partecipazione il primo incontro pubblico organizzato dal Comune di Noventa Vicentina per presentare la nuova Comunità Energetica. Ospite e relatore della serata è stato il dott. Bruno Cacciavillani di Cercreator s.r.l., che ha illustrato il concetto di Comunità Energetica Rinnovabile (CER), i vantaggi per produttori e consumatori, il funzionamento del fondo etico e le prospettive future del progetto.

L’Amministrazione comunale ha confermato il proprio impegno nel progetto, aderendo alla Comunità Energetica sia come consumatore, mettendo a disposizione gli edifici pubblici, sia come produttore. È infatti previsto un investimento di 100 mila euro per realizzare un impianto fotovoltaico presso la scuola dell’infanzia “2 Giugno”.

“Siamo convinti che questo progetto rappresenti un passo concreto verso una maggiore sostenibilità del nostro territorio”, ha commentato il sindaco Mattia Veronese. “Non si tratta solo di produrre energia, ma di creare una comunità che condivida valori ambientali, sociali ed economici, coinvolgendo cittadini, scuole e attività locali.”

La Comunità Energetica rappresenta anche un’opportunità culturale e sociale, promuovendo una riflessione quotidiana su energia, consumi, tutela dell’ambiente, sostenibilità e servizi per la collettività.

Gli uffici comunali e Cercreator s.r.l. sono disponibili per fornire informazioni e mettere in contatto i cittadini con consulenti qualificati. Tutti gli aggiornamenti sul progetto saranno pubblicati sul sito istituzionale, sulle pagine social ufficiali e sull’app del Comune.