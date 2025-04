Noventa Vicentina, oltre 160 partecipanti alla “Giornata ecologica”: studenti, associazioni e volontari insieme per l’ambiente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Noventa Vicentina, 11 aprile 2025 – Oltre 160 persone, tra studenti, insegnanti, associazioni e volontari, hanno preso parte questa mattina alla tradizionale “Giornata ecologica”, promossa dal Comune per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto e alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa ha coinvolto 113 studenti provenienti da cinque classi dell’Istituto Masotto e una classe dell’Istituto Comprensivo Fogazzaro, accompagnati da docenti e rappresentanti delle associazioni locali, per un totale di altri 50 volontari.

Un evento che ha unito generazioni diverse in nome del senso civico, con gruppi suddivisi su varie aree del territorio comunale per la raccolta di rifiuti abbandonati. Il lavoro dei volontari è stato supportato con grande impegno dal personale dell’Ufficio tecnico comunale, coordinato dall’assessore all’Ambiente Simone Pellegrin, che ha dichiarato:

“Questa giornata non è solo simbolica, ma rappresenta un momento concreto di cittadinanza attiva. È bello vedere così tante persone, soprattutto giovani, impegnarsi per un paese più pulito e decoroso. Un grazie sincero a tutte le associazioni che ci affiancano ogni anno e a chi, quotidianamente, compie piccoli gesti che fanno la differenza”.

Presente anche il sindaco Mattia Veronese, che ha voluto sottolineare l’importanza del coinvolgimento della comunità:

“Ringrazio di cuore ogni partecipante: dai ragazzi delle scuole ai volontari delle associazioni, passando per i nostri infaticabili operatori comunali e i gruppi di Protezione civile. Gesti come raccogliere una cartaccia o tenere pulito il fronte strada della propria abitazione sono fondamentali per migliorare il nostro ambiente. Dobbiamo diffondere sempre di più la cultura della tutela ambientale: ognuno di noi ha un ruolo, nessuno escluso”.

Tra i gruppi più attivi, come di consueto, i volontari dell’associazione “Raccoglitori di inciviltà altrui”, guidati da Luciano Strabello, e i cittadini noventani che quotidianamente si prendono cura delle strade del paese. Un sentito ringraziamento è andato anche ai volontari ANA Basso Vicentino coordinati da Dario De Mori, al nucleo carabinieri in congedo con Salvatore Ranno, e a tutte le realtà che, anche fuori dai riflettori, garantiscono con costanza un contributo prezioso.

Un’iniziativa che, come sottolineato dagli organizzatori, non si esaurisce in una sola giornata, ma rappresenta un modello di comportamento virtuoso da seguire ogni giorno dell’anno.