BASSO VICENTINO - AREA BERICACULTURAEVENTI
6 Ottobre 2025 - 17.05

Noventa Vicentina celebra la Serenissima a Lepanto con un convegno al Teatro Modernissimo

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Martedì 7 ottobre 2025, alle ore 10.30, il Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina ospiterà il convegno di presentazione del progetto “La Serenissima a Lepanto – Una mappa delle memorie della battaglia di Lepanto nell’area mediterranea”, un’iniziativa volta a riscoprire e valorizzare le tracce lasciate dalla storica battaglia del 1571, simbolo dell’identità veneziana e della storia europea.

Coordinato dal Comune di Noventa Vicentina e approvato dalla Regione del Veneto, il progetto prevede la creazione di una mappa digitale interattiva, una pubblicazione scientifica e contenuti multimediali e didattici, con l’obiettivo di rendere accessibili a tutti le testimonianze e le memorie legate a Lepanto.

All’evento parteciperanno anche studenti, associazioni culturali e realtà accademiche, che contribuiranno alla realizzazione di percorsi di approfondimento e attività dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico.

Il convegno rappresenta un’occasione unica per riscoprire le radici della nostra storia e riflettere sull’eredità culturale della Serenissima nel Mediterraneo, promuovendo la conoscenza di un capitolo fondamentale della storia europea attraverso strumenti innovativi e partecipativi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Noventa Vicentina celebra la Serenissima a Lepanto con un convegno al Teatro Modernissimo | TViWeb Noventa Vicentina celebra la Serenissima a Lepanto con un convegno al Teatro Modernissimo | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy