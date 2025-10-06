Noventa Vicentina celebra la Serenissima a Lepanto con un convegno al Teatro Modernissimo

Martedì 7 ottobre 2025, alle ore 10.30, il Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina ospiterà il convegno di presentazione del progetto “La Serenissima a Lepanto – Una mappa delle memorie della battaglia di Lepanto nell’area mediterranea”, un’iniziativa volta a riscoprire e valorizzare le tracce lasciate dalla storica battaglia del 1571, simbolo dell’identità veneziana e della storia europea.

Coordinato dal Comune di Noventa Vicentina e approvato dalla Regione del Veneto, il progetto prevede la creazione di una mappa digitale interattiva, una pubblicazione scientifica e contenuti multimediali e didattici, con l’obiettivo di rendere accessibili a tutti le testimonianze e le memorie legate a Lepanto.

All’evento parteciperanno anche studenti, associazioni culturali e realtà accademiche, che contribuiranno alla realizzazione di percorsi di approfondimento e attività dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico.

Il convegno rappresenta un’occasione unica per riscoprire le radici della nostra storia e riflettere sull’eredità culturale della Serenissima nel Mediterraneo, promuovendo la conoscenza di un capitolo fondamentale della storia europea attraverso strumenti innovativi e partecipativi.