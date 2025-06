Noventa – Joe Formaggio (FdI): “Solidarietà all’Istituto Masotto. Basta demonizzare chi educa alla responsabilità e al coraggio”

Joe Formaggio (FdI): “Solidarietà all’Istituto Masotto. Basta demonizzare chi educa alla responsabilità e al coraggio”

NOVENTA VICENTINA – Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Joe Formaggio interviene a sostegno dell’Istituto Masotto, al centro delle polemiche per un’attività formativa svolta con l’associazione Alpha22 (leggi l’articolo).

«Esprimo piena solidarietà alla dirigenza dell’Istituto Masotto di Noventa Vicentina, finita ingiustamente nel mirino per aver proposto ai propri studenti un’attività formativa che merita rispetto, non polemiche pretestuose», dichiara Formaggio, definendo il percorso svolto con Alpha22 «un’esperienza educativa, non ideologica né militarizzata».

Il progetto, secondo quanto spiegato dal consigliere regionale, si inserisce in un contesto di team building, orientamento e sviluppo delle capacità personali. «In un’epoca in cui molti giovani fanno fatica ad affrontare le sfide della vita – afferma Formaggio – esperienze come queste insegnano il valore del gruppo, del rispetto delle regole, del confronto con sé stessi».

Formaggio respinge con forza le critiche arrivate in questi giorni: «Trovo scorretto e miope che si demonizzi una proposta solo perché fuori dagli schemi “convenzionali”. Alpha22 è un centro serio, che ha lavorato con centinaia di giovani trasmettendo valori di responsabilità, autodisciplina e rispetto».

Il consigliere conclude con un appello a difendere la libertà educativa della scuola: «È assurdo che si trasformi un’esperienza educativa in uno scandalo costruito ad arte. Difendiamo la scuola quando ha il coraggio di innovare. Non alimentiamo il sospetto ideologico: è un danno per tutti, soprattutto per gli studenti».