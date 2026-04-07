NordEst – Tragedia sulle piste: dodicenne perde la vita sugli sci, i suoi organi salvano altre persone

TRENTO, 07 aprile 2026 – Una terribile tragedia ha colpito la famiglia Tonti: Mathias, 12 anni, residente a Cesena, è morto questa mattina all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato dopo un grave incidente sugli sci avvenuto venerdì 3 aprile sulle piste di San Martino di Castrozza. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduto probabilmente dopo aver perso il controllo degli sci.

Il padre Alberto ha annunciato la scomparsa sui social: “Con immenso dolore comunichiamo che oggi, 7 aprile alle 8.30, Mathias ci ha lasciati. Era un ragazzo speciale, capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco”.

Mathias amava lo sport, la sfida e la ricerca dei propri limiti. “Porteremo con noi la sua energia, il suo sorriso e il suo modo di affrontare la vita sempre a testa alta. Siamo stati sostenuti da un’ondata di affetto che ci ha dato forza e per questo vogliamo ringraziare tutti”, ha aggiunto il padre.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai soccorritori dell’elisoccorso Trentino, ai manutentori della pista che sono intervenuti per primi e a tutto il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Santa Chiara per professionalità e umanità dimostrate. La famiglia ha inoltre deciso di donare gli organi di Mathias: “Mathias continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi, un gesto che rispecchia pienamente il suo grande cuore”.

La società di pallavolo G.S. Porto Robur Costa 2030, con cui collabora la madre Tamara, ha espresso il proprio cordoglio: “Era un ragazzo solare, appassionato e amante dello sport. Giocava a pallavolo, amava lo sci e le auto da corsa. Era una presenza fissa a tutte le nostre partite e attività. Ci uniamo in un grande abbraccio a Tamara e alla famiglia Tonti per questa immensa perdita”.