CRONACACURIOSITÀ - LIFESTYLEITALIA e MONDONORD EST ITALIA
22 Settembre 2025 - 17.28

NordEst – Svedese lascia eredità a figlio mai riconosciuto: si cerca il beneficiario

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Una storia che affonda le radici negli anni Cinquanta e che oggi torna d’attualità grazie alla trasmissione Chi l’ha visto?. Durante la pandemia di Covid è morto in Svezia Malcolm, uomo originario della Guiana nato nel 1936, che ha lasciato un’eredità a un figlio mai riconosciuto e di cui aveva perso le tracce.

La moglie, rimasta sola, si è rivolta al programma di Raitre per rintracciare quel bambino nato a Trieste nel novembre 1958, che oggi avrebbe circa 66 anni. La vicenda risale a Londra, nel 1957, quando Malcolm incontrò in discoteca una giovane triestina arrivata in Inghilterra come ragazza alla pari. Da quella relazione fugace nacque una gravidanza. La donna fu costretta a rientrare in Italia e a crescere il figlio da sola, mentre Malcolm partiva per il servizio militare a Cipro. Le loro strade non si incrociarono più, e l’uomo non riconobbe mai formalmente il bambino, pur citandolo come erede nel testamento.

Oggi la vedova lancia un appello: «Spero che qualcuno a Trieste si riconosca in questa storia, o che ricordi quelle vicende di tanti anni fa». Le poche tracce rimaste parlano di un nome, Micheal o Michele, e di alcune foto in bianco e nero inviate al padre.

Chi l’ha visto? invita chiunque abbia informazioni a farsi avanti per aiutare a ricostruire questa vicenda familiare sospesa da oltre sessant’anni.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

NordEst - Svedese lascia eredità a figlio mai riconosciuto: si cerca il beneficiario | TViWeb NordEst - Svedese lascia eredità a figlio mai riconosciuto: si cerca il beneficiario | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy