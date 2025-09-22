NordEst – Svedese lascia eredità a figlio mai riconosciuto: si cerca il beneficiario

Una storia che affonda le radici negli anni Cinquanta e che oggi torna d’attualità grazie alla trasmissione Chi l’ha visto?. Durante la pandemia di Covid è morto in Svezia Malcolm, uomo originario della Guiana nato nel 1936, che ha lasciato un’eredità a un figlio mai riconosciuto e di cui aveva perso le tracce.

La moglie, rimasta sola, si è rivolta al programma di Raitre per rintracciare quel bambino nato a Trieste nel novembre 1958, che oggi avrebbe circa 66 anni. La vicenda risale a Londra, nel 1957, quando Malcolm incontrò in discoteca una giovane triestina arrivata in Inghilterra come ragazza alla pari. Da quella relazione fugace nacque una gravidanza. La donna fu costretta a rientrare in Italia e a crescere il figlio da sola, mentre Malcolm partiva per il servizio militare a Cipro. Le loro strade non si incrociarono più, e l’uomo non riconobbe mai formalmente il bambino, pur citandolo come erede nel testamento.

Oggi la vedova lancia un appello: «Spero che qualcuno a Trieste si riconosca in questa storia, o che ricordi quelle vicende di tanti anni fa». Le poche tracce rimaste parlano di un nome, Micheal o Michele, e di alcune foto in bianco e nero inviate al padre.

Chi l’ha visto? invita chiunque abbia informazioni a farsi avanti per aiutare a ricostruire questa vicenda familiare sospesa da oltre sessant’anni.