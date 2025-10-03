CRONACANORD EST ITALIA
3 Ottobre 2025 - 10.37

NordEst – Sequestrati 26 mila litri di olio di contrabbando sull’autostrada A4

REDAZIONE
Palmanova (UD), 2 ottobre 2025 – Le Fiamme Gialle della Tenenza di Palmanova hanno sequestrato 26 mila litri di olio idraulico di contrabbando durante un controllo effettuato presso l’area di servizio autostradale Gonars Nord.

Il carico era trasportato da un mezzo pesante proveniente dall’Ungheria, fermato da una pattuglia impegnata nei servizi di contrasto ai traffici illeciti. Nel vano posteriore i finanzieri hanno trovato 26 bulk – cisternette di plastica rinforzata da gabbie in acciaio, con capacità tra 600 e 1.000 litri – contenenti l’ingente quantitativo di prodotto.

A insospettire i militari è stato l’atteggiamento evasivo del conducente, che non ha saputo fornire spiegazioni convincenti sulla natura della merce. Gli accertamenti documentali e l’analisi speditiva del liquido hanno poi chiarito che si trattava di olio idraulico privo delle necessarie autorizzazioni al trasporto.

Il sequestro ha impedito l’immissione in circolazione di un prodotto che, se non intercettato, avrebbe eluso i controlli di tracciabilità della filiera petrolifera, con un’evasione fiscale stimata in circa 20 mila euro. Oltre al carico, è stato sottoposto a sequestro l’intero veicolo.

Il conducente è stato denunciato alla Procura della Repubblica competente.

