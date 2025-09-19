CRONACANORD EST ITALIA
19 Settembre 2025 - 11.11

NordEst – Scuolabus con 23 bambini si ribalta: cinque feriti

REDAZIONE
Buja (UD), 19 settembre 2025 – Paura questa mattina lungo la strada tra Buja e Treppo Grande, dove uno scuolabus con a bordo 23 bambini si è schiantato contro un’auto e si è ribaltato intorno alle 8.15. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 per prestare soccorso ai piccoli passeggeri e all’autista del mezzo.

Tre adulti e due bambini sono rimasti feriti: i tre adulti sono stati ricoverati in ospedale in codice giallo, mentre i due bambini hanno riportato solo lievi contusioni, codice verde. Gli altri piccoli sono stati assistiti dai soccorritori e dai genitori giunti rapidamente sul luogo dell’incidente.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi da parte di carabinieri e polizia locale. Sul posto sono presenti anche elisoccorso, automedica, ambulanze e personale della Protezione civile.

