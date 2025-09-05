NordEst: Fermano un uomo terrorismo



Finalità internazionali, addestramento e istigazione a delinquere

Il Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) dei Carabinieri ha fermato un uomo su provvedimento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, gravemente indiziato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento a attività terroristiche e istigazione a delinquere.

A suo carico ci sono anche le aggravanti di apologia di reati di terrorismo e di utilizzo di strumenti informatici o telematici per commettere i reati.

Il fermo è stato eseguito questa mattina con il supporto del Comando Carabinieri di Trieste e delle Squadre Operative di Supporto del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno forniti durante la conferenza stampa prevista alle 12.00 in Procura a Trieste.

Recentemente, a Trieste, è stato arrestato Hasan Uzun, un cittadino turco di 46 anni, accusato di aver progettato un attentato contro Papa Francesco durante la sua visita del luglio 2024. Uzun è stato arrestato in Olanda il 3 aprile 2025 e successivamente estradato in Italia, dove è attualmente detenuto nel carcere di Trieste in regime di isolamento. Le indagini hanno rivelato che l’uomo avrebbe nascosto una pistola automatica CZ calibro 9 Luger con 14 cartucce all’interno di un trolley abbandonato nella stazione ferroviaria di Trieste il 6 luglio 2024, alla vigilia della visita papale. Secondo gli inquirenti, l’attentato sarebbe stato pianificato da un’organizzazione turca legata all’Isis Khorasan. Tuttavia, la Questura di Trieste ha dichiarato di non aver trovato prove concrete di un piano terroristico in atto. Le indagini sono ancora in corso, e l’avvocata di Uzun ha richiesto copia degli atti per poter difendere adeguatamente il suo assistito.