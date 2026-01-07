Nordest – Blitz notturno, catturato vicentino latitante delle estorsioni sfuggito all’arresto

È finita nella notte la fuga di un 53enne originario del Vicentino, arrestato dai carabinieri dopo mesi di irreperibilità. L’uomo, legato alla criminalità organizzata veneta e già noto per precedenti di rilievo, è stato fermato intorno alle 3 di mercoledì 7 gennaio al termine di un’operazione mirata scattata dopo l’individuazione del suo nascondiglio a Povegliano, nel Trevigiano.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri di Montebelluna con il supporto del Reparto operativo provinciale. Considerata la pericolosità del soggetto, per il blitz sono intervenute anche le forze speciali del Gruppo di Intervento Speciale di Livorno, affiancate dal Raggruppamento Operativo Speciale di Padova.

Sul 53enne pendeva un ordine di carcerazione definitivo emesso dalla Corte d’Appello di Venezia: dovrà scontare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata a estorsioni e rapine, commesse tra il 2018 e il 2021 nelle province di Venezia, Padova e Verona. L’uomo si era reso irreperibile nell’ottobre 2025, riuscendo inizialmente a evitare l’arresto.

Il suo passato criminale è segnato da episodi gravi: nei primi anni Duemila era rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco con i carabinieri a Ferrara, durante il quale un militare rimase gravemente ferito. Più recentemente, un’indagine del 2021 aveva ricostruito il suo ruolo di vertice in un gruppo dedito a estorsioni e rapine, formato anche da soggetti già attivi nell’ambiente criminale veneto.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato trasferito in carcere, dove sconterà la condanna definitiva. Dalle istituzioni regionali è arrivato un plauso all’operazione, definita il risultato di un’azione coordinata e ad alto livello investigativo, a conferma dell’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata nel Nordest.