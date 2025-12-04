NordEst – Appalti truccati per gli scuolabus: 19 indagati. Scoperto un sistema che pilotava tutte le gare

UDINE – Una maxi-indagine della Guardia di Finanza di Udine ha portato alla luce un sistema strutturato di manipolazione degli appalti pubblici per la fornitura di scuolabus in Friuli Venezia Giulia. L’operazione, denominata “Filobus” e coordinata dalle Procure della Repubblica di Udine e Pordenone, ha ricostruito un meccanismo che per anni avrebbe garantito l’aggiudicazione di tutte le gare a una sola società, con sede in provincia di Venezia.

L’inchiesta, avviata nel 2022 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Udine, ha esaminato 14 procedure di gara bandite da diversi enti locali delle province di Udine e Pordenone, per un valore complessivo superiore a 1,6 milioni di euro. Tutte le procedure sarebbero state predeterminate, con la scelta del contraente già definita prima della pubblicazione dei bandi.

Il sistema: contatti preliminari, capitolati “su misura” e ribassi simbolici

Le indagini sono partite da precedenti attività investigative che hanno portato alla perquisizione degli uffici tecnici di vari enti pubblici. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato documenti, computer e soprattutto numerose email, ritenute decisive per ricostruire la rete di accordi illeciti tra funzionari e l’agente commerciale della società fornitrice.

Secondo gli investigatori, la società contattava in anticipo i funzionari comunali, presentava i propri mezzi e proponeva l’offerta economica. Con la complicità degli uffici tecnici, partecipava poi alla stesura dei capitolati speciali d’appalto, inserendo specifiche talmente dettagliate da corrispondere esattamente ai propri modelli di scuolabus. In questo modo la concorrenza risultava drasticamente limitata, quando non del tutto esclusa.

Una volta pubblicata la gara, la società partecipava presentando ribassi minimi, avendo già concordato i prezzi di base con i funzionari compiacenti.

Le conseguenze giudiziarie ed erariali

Per questi fatti sono stati segnalati alle Procure competenti 18 funzionari pubblici e il venditore della società veneziana, accusati del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), che prevede una pena fino a 5 anni di reclusione.

Il Tribunale di Udine ha già definito in primo grado quattro procedimenti collegati all’indagine: due con condanne e due con patteggiamenti, confermando la solidità dell’impianto accusatorio.

Parallelamente, la Guardia di Finanza ha individuato profili di responsabilità erariale per mancati controlli, duplicazioni di costi e mancata applicazione delle penali per ritardi nelle consegne degli scuolabus. Tutte le irregolarità sono state segnalate alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Trieste, che valuterà eventuali danni erariali a carico dei funzionari coinvolti.

L’indagine “Filobus” delinea così un quadro di gravi anomalie nella gestione degli appalti pubblici, con un sistema che avrebbe compromesso per anni la reale concorrenza nel settore degli scuolabus destinati a comuni e istituti del territorio friulano.