Nordafricano ruba un’auto, si schianta, poi aggredisce e rapina donna che lo aveva soccorso

Ha rubato una vettura, si è schiantato poco dopo contro un muretto e ha aggredito la donna che si era avvicinata per soccorrerlo. È successo nella serata del 19 luglio a San Polo di Piave (Treviso), tra via Roma e via Callarghe. Protagonista dell’episodio un 27enne di origine nordafricana, senza fissa dimora e con precedenti, ora denunciato dai carabinieri per rapina, ricettazione e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe introdotto in un’abitazione privata rubando una Nissan Micra. Durante la fuga, con tutta probabilità a causa dell’alcol e forse di altre sostanze, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della luce.

Una residente 56enne, allarmata dallo schianto, si è avvicinata per prestare aiuto, ma è stata improvvisamente aggredita: l’uomo le ha strappato il telefono dalle mani. La donna è riuscita a rifugiarsi nel giardino di casa e a recuperare momentaneamente il cellulare, ma è stata inseguita, spintonata e fatta cadere a terra. Il giovane ha quindi portato via nuovamente lo smartphone prima di darsi alla fuga.

La vittima ha riportato ferite lievi, giudicate guaribili in cinque giorni. L’auto rubata è stata restituita al proprietario, mentre le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona stanno fornendo ulteriori dettagli agli inquirenti. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area a causa dei cavi danneggiati nell’impatto.