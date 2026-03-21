Nord Est – Valanga travolge 25 persone: due morti e cinque feriti

Tragedia in montagna nella mattinata di oggi, 21 marzo, in Val Ridanna, dove una valanga si è staccata poco prima di mezzogiorno sul Tallone Grande, a quota 2.445 metri. Il bilancio definitivo è di due morti, tre feriti gravi e due lievi, mentre complessivamente sono stati coinvolti 25 scialpinisti presenti sul pendio al momento del distacco.

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente e hanno visto l’impiego di un imponente dispositivo: in azione circa 80 soccorritori tra uomini del Soccorso alpino Cnsas, Alpenverein, Guardia di finanza e vigili del fuoco, supportati da unità cinofile. In volo anche sei elicotteri, tra cui i mezzi altoatesini Pelikan, Aiut Alpin e quelli della Guardia di finanza, oltre all’austriaco Christophorus.

Due scialpinisti sono stati recuperati senza vita, mentre un ferito grave è stato trasportato d’urgenza alla clinica universitaria di Innsbruck. Altri feriti sono stati assistiti e trasferiti nelle strutture sanitarie della zona.

Fin dalle prime fasi dell’emergenza sono stati allertati gli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e Innsbruck, verificando la disponibilità di posti in terapia intensiva e di sistemi Ecmo per il supporto vitale extracorporeo.

La notizia ha riacceso il ricordo della tragedia del Valanga di Monte Nevoso del 2016, avvenuta esattamente dieci anni fa sopra Riva di Tures, quando persero la vita sei persone. Anche oggi l’Alto Adige segue con apprensione quanto accaduto, mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica del distacco.