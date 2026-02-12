Nord Est – Scomparse tre persone, anche una 16enne. Attivate le ricerche, estese in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Proseguono con urgenza le ricerche di tre persone scomparse nelle ultime ore tra l’Alta Marca e la provincia di Treviso.

La prima è Lorenza Zambelli, 44 anni, residente a Monfumo e domiciliata a Valdobbiadene, sparita dalla mattinata di martedì 10 febbraio. La donna è alta circa 165 cm, di corporatura magra, capelli corti castani, occhi azzurri e carnagione chiara. Al momento dell’allontanamento indossava jeans neri, giacca tipo pile grigio scuro, piumino nero, scarpe da ginnastica nere, berretto di lana nero e borsa tipo jeans della Mandarina. La scomparsa è stata denunciata ai carabinieri di Valdobbiadene, che hanno attivato il protocollo di ricerca con il supporto di protezione civile e vigili del fuoco.

Sempre mercoledì 11 febbraio, è stato segnalato l’allontanamento di Adwar Kabir, 54 anni, residente a Pieve di Soligo. L’uomo è alto circa 170 cm, di corporatura robusta, capelli radi brizzolati e occhi marroni. Si è allontanato nel pomeriggio dalla propria abitazione, facendo perdere le tracce.

Infine, la Stazione dei Carabinieri di Mogliano Veneto ha segnalato la scomparsa di S. Z., 16 anni, residente a Mogliano Veneto e domiciliata a Trieste, nella zona di Opicina. La minore è alta circa 170 cm, di corporatura media, con capelli castani, occhi marroni e un piercing al naso. Si è allontanata nella mattinata di ieri, facendo perdere le tracce.

Per tutti e tre i cittadini scomparsi sono state avviate ricerche coordinate dalle forze dell’ordine. Chiunque li avvisti o possa fornire informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il 112.