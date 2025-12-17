Nord Est – Magnifica! Ecco la galleria Led più lunga d’Europa (video)

È stata inaugurata questa sera a Gorizia la nuova veste digitale della galleria Bombi, completamente trasformata in un corridoio immersivo di arte e tecnologia. Il passaggio pedonale si è evoluto in una grande esperienza visiva e sensoriale, simbolo del percorso che ha portato Gorizia e Nova Gorica a condividere il titolo di Capitali europee della cultura 2025.

Il progetto ha dato vita alla Dag – Digital Art Gallery, uno spazio unico al mondo che unisce innovazione tecnologica, creatività artistica e artigianalità italiana. La riqualificazione ha convertito la galleria in un ambiente capace di coinvolgere il pubblico attraverso immagini in movimento, luce e contenuti digitali ad altissimo impatto.

A firmare l’opera inaugurale è il digital artist di fama internazionale Refik Anadol, scelto per rendere la galleria un luogo iconico della Capitale europea della cultura, dove identità territoriale e linguaggi contemporanei si incontrano.

Cuore del progetto è il Ledwall: una struttura lunga 100 metri e larga 9,25, per una superficie totale di 925 metri quadrati. Con un passo di 2,5 millimetri tra i pixel e una risoluzione di 40.000 per 3.700 pixel, l’impianto garantisce immagini ad altissima definizione, capaci di avvolgere completamente i visitatori.

Dal punto di vista tecnico, l’opera rappresenta una realizzazione di grande complessità: 37mila chili di strutture portanti autoportanti, indipendenti dalla galleria, assemblate con 6mila viti strutturali e oltre 44mila viti di collegamento. Il sistema integra 3.700 cabinet Led, 14.800 schede con trattamento nano coating e Gob, 34 convertitori di fibra, centinaia di cavi di segnale e chilometri di cablaggi elettrici e in fibra ottica.

La gestione dei contenuti è affidata a cinque workstation professionali e a venti segnali 4K dedicati alla riproduzione video, completando un’infrastruttura pensata per fare della galleria Bombi non solo un luogo di passaggio, ma una vera destinazione culturale e tecnologica.