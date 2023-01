Neve sulle montagne venete: 25 cm di neve a Cortina e Asiago

Nuove nevicate hanno interessato la scorsa notte le Dolomiti venete, con buoni apporti in quota, circa 25 centimetri di accumulo nelle aree dai 2.000 metri in su.

Anche Cortina d’Ampezzo si presenta con un manto bianco perfetto, alla vigilia delle settimane più gettonate dagli sciatori e dagli appassionati dei percorsi con le ‘ciaspole’.



Secondo i dati della rete di rilevamento dell’Arpav, nel capoluogo ampezzano la neve fresca nelle ultime 24 ore ha raggiunto i 15 centimetri – per un totale al suolo di quasi 30 cm – La nevicata è stata più consistente nei comprensori sciistici in quota, come Ra Valles, 25 centimetri, o Col dei Baldi (25 cm), sopra Alleghe.

Manto bianco ‘rinforzato’ anche sull’Altopiano di Asiago, sulle Prealpi vicentine; a Cima Campomolon, 1.700 metri di quota, la nevicata ha raggiunto un accumulo di 30 centimetri. E nelle prossime ore potrebbero verificarsi altre precipitazioni.

