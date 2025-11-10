Nessun legame tra paracetamolo in gravidanza e autismo: la scienza smentisce le pericolose teorie di Trump

La scienza si è espressa e la risposta è chiara: non esiste alcuna prova che l’assunzione di paracetamolo durante la gravidanza aumenti il rischio di disturbi autistici nei bambini. A stabilirlo è un ampio studio pubblicato lunedì sulla prestigiosa rivista medica britannica BMJ, che confuta apertamente le recenti affermazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“I dati attualmente disponibili non sono sufficienti per dimostrare un legame tra l’esposizione in utero al paracetamolo e l’autismo o il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) durante l’infanzia”, conclude lo studio.

Nelle ultime settimane, Trump aveva più volte suggerito pubblicamente che esistesse un collegamento, arrivando a esortare le donne incinte a evitare il paracetamolo — noto negli Stati Uniti con il nome commerciale Tylenol — durante la gravidanza.

La comunità scientifica ha reagito con fermezza, definendo infondate e potenzialmente dannose le sue dichiarazioni. Il consenso medico internazionale, infatti, riconosce il paracetamolo come l’antidolorifico di prima scelta per le donne in gravidanza, a differenza dell’aspirina o dell’ibuprofene, che presentano rischi documentati per il feto.

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) era intervenuta subito dopo le parole di Trump, ribadendo l’assenza di qualsiasi evidenza scientifica a sostegno delle sue affermazioni.

Dimitrios Sassiakos, professore di ostetricia all’University College di Londra, ha definito la nuova ricerca del BMJ “uno studio di alta qualità che conferma quanto sostenuto da tempo dagli esperti di tutto il mondo”.

Negli anni passati, diversi studi avevano ipotizzato un possibile collegamento tra l’assunzione di paracetamolo in gravidanza e lo sviluppo di autismo o ADHD nei bambini. Tuttavia, secondo gli autori del BMJ, la qualità di queste ricerche è “bassa” o “estremamente bassa”, spesso per la mancanza di controlli adeguati su altri fattori determinanti, come predisposizioni genetiche o condizioni di salute materna.

Particolare attenzione è stata rivolta a uno studio pubblicato nel 2025 sulla rivista Environmental Health, più volte citato dall’amministrazione Trump, che ipotizzava un legame ma senza dimostrare una relazione causale.

Oltre alla questione del paracetamolo, Trump e il suo Segretario alla Salute, Robert Kennedy Jr., sono già stati più volte criticati per dichiarazioni infondate sull’autismo, tra cui l’idea di una presunta “epidemia” e presunti collegamenti con le vaccinazioni — teorie da tempo smentite dalla comunità scientifica internazionale.