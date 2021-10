Nel weekend asfaltatura della nuova rotatoria di viale San Lazzaro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Riqualificazione di viale San Lazzaro, prevista nel week end l’asfaltatura della nuova rotatoria

Ierardi: “Proseguono gli interventi per migliorare la zona ovest della città, come previsto dal nostro programma di mandato”

Da sabato 2 ottobre a domenica 3 saranno eseguiti i lavori di asfaltatura definitiva della nuova rotatoria di Viale San Lazzaro, all’altezza di Piva Gomme.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, dalle 14 di sabato sarà chiusa alla circolazione parte dell’anello rotatorio in direzione centro, con deviazione del traffico all’interno del piazzale di Piva Gomme, che ne ha concesso l’utilizzo temporaneo al Comune.

In uscita dalla città sarà, invece, previsto il solo restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia, per consentire il rifacimento del tappeto d’usura sulla rimanente parte di anello rotatorio.

Saranno, in tal modo, garantiti i normali flussi veicolari in entrambi i sensi di marcia.

Sono possibili rallentamenti.

“Proseguono gli interventi di riqualificazione della porta di accesso ad ovest della città, come previsto dal nostro programma di mandato – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Con questo intervento di asfaltatura definitiva della rotatoria, posiamo un ulteriore tassello nella messa in sicurezza e sistemazione di viale San Lazzaro. Abbiamo scelto di concentrare gli interventi nel week end così da impattare il meno possibile su una delle principali arterie della città. Grazie alla disponibilità del piazzale di Piva Gomme, che ospiterà la direzione verso il centro storico, la circolazione potrà permanere nei due sensi di marcia”.

I lavori prevedono la stesura di conglomerato bituminoso di adeguato spessore, progettato per sostenere il carico di traffico di viale San Lazzaro. Saranno utilizzati conglomerati performanti ad alta resistenza. Trascorso il periodo di tempo necessario all’asciugatura del nuovo manto stradale verrà tracciata la segnaletica orizzontale e saranno rimossi i new jersey in plastica che circondano la rotatoria.

Al termine di un adeguato periodo di assestamento degli scavi effettuati per l’interramento delle linee elettriche, si provvederà all’asfaltatura completa della direttrice verso Verona.